出水・麓歴史館で刀剣展　鎌倉から昭和まで、地域内の２０点展示

(2017 11/02 20:00)

展示中の出水に伝わる刀や太刀＝出水麓歴史館

出水市の麓歴史館で、地域に伝わる刀や剣、やりなどを展示する企画展が開かれている。鎌倉時代から昭和初期までに作られた２０点を展示。１４日まで。５月に開館した歴史館は、のちに出水の地頭となる山田有栄（ありなが）＝昌巌＝が、関ケ原の合戦で敵中突破に使った槍穂（やりほや）、幕末に出水出身の儒学者河添白水に紀州徳川家から贈られた佩刀（はいとう）などを常設展示している。市民から「出水にはもっと多くの刀が眠っている」との声が寄せられ、協力してくれた個人所有の刀８本を追加し展示した。入館料５００円（小中学生３００円）。