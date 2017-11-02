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出水・麓歴史館で刀剣展　鎌倉から昭和まで、地域内の２０点展示

(2017 11/02 20:00)
展示中の出水に伝わる刀や太刀＝出水麓歴史館
　出水市の麓歴史館で、地域に伝わる刀や剣、やりなどを展示する企画展が開かれている。鎌倉時代から昭和初期までに作られた２０点を展示。１４日まで。
　５月に開館した歴史館は、のちに出水の地頭となる山田有栄（ありなが）＝昌巌＝が、関ケ原の合戦で敵中突破に使った槍穂（やりほや）、幕末に出水出身の儒学者河添白水に紀州徳川家から贈られた佩刀（はいとう）などを常設展示している。市民から「出水にはもっと多くの刀が眠っている」との声が寄せられ、協力してくれた個人所有の刀８本を追加し展示した。入館料５００円（小中学生３００円）。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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