龍郷出身の元十両・若乃島　古里に化粧まわし寄贈

(2017 11/02 22:05)

化粧まわしと明け荷を寄贈した元若乃島の再田史也さん（右から２人目）＝龍郷町役場

９月の大相撲秋場所限りで引退した元十両若乃島の再田（さいた）史也（ふみや）さん（３３）が２４日、故郷の龍郷町に化粧まわしなどを贈った。町役場を訪れ、後援会副会長の隈元和範副町長らに、「奄美の人たちのおかげで頑張ることができた」と感謝を伝えた。再田さんは同町浦出身。奄美市笠利の赤木名中学校を卒業後、１５歳で放駒部屋に入門した。２０１４年の名古屋場所で十両に昇進し同町出身力士として初めて関取となった。