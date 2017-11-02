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薩長土肥が特産品パンフ　鹿児島、山口など４県合同で通販

(2017 11/02 23:30)
薩長土肥４県の特産品を紹介するパンフレット
　鹿児島、山口、高知、佐賀４県の特産品関連団体による「薩長土肥・特産品連合会」は、合同キャンペーン第１弾としてパンフレットによる通信販売を始めた。来年の明治維新１５０年をＰＲしながら自慢の特産品を売り込む。
　パンフレット「特産品セレクトＰＡＲＴ（パート）１」で「フレッシュフルーツ」「おかず」「ティータイム」の３コースを設定。黒豚しゃぶしゃぶ（鹿児島）、トラフク刺し身（山口）、藁（わら）焼き鰹（かつお）たたき（高知）、佐賀のりをはじめとする特産品を掲載した。各コースで４県分全てを注文すると税・送料込み１万８０００円。単品販売は５０００円。
　パンフレットは鹿児島県特産品協会や協会ホームページなどで入手できる。申し込み締め切りは１１月３０日。同協会＝099(223)9177。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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