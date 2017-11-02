薩長土肥が特産品パンフ　鹿児島、山口など４県合同で通販

(2017 11/02 23:30)

薩長土肥４県の特産品を紹介するパンフレット

鹿児島、山口、高知、佐賀４県の特産品関連団体による「薩長土肥・特産品連合会」は、合同キャンペーン第１弾としてパンフレットによる通信販売を始めた。来年の明治維新１５０年をＰＲしながら自慢の特産品を売り込む。パンフレット「特産品セレクトＰＡＲＴ（パート）１」で「フレッシュフルーツ」「おかず」「ティータイム」の３コースを設定。黒豚しゃぶしゃぶ（鹿児島）、トラフク刺し身（山口）、藁（わら）焼き鰹（かつお）たたき（高知）、佐賀のりをはじめとする特産品を掲載した。各コースで４県分全てを注文すると税・送料込み１万８０００円。単品販売は５０００円。パンフレットは鹿児島県特産品協会や協会ホームページなどで入手できる。申し込み締め切りは１１月３０日。同協会＝099(223)9177。