「おはら祭」夜まつり　「西郷どん」主演の鈴木亮平さん登場

(2017 11/03 06:30)

踊り連とともに繁華街を練り歩く鈴木亮平さん（中央）と塚地武雅さん（右）＝２日午後７時半、鹿児島市大黒町

鹿児島の秋の風物詩「おはら祭」が２日夕、鹿児島市の天文館一帯で始まった。６６回目を迎えた今回、夜まつりの総踊りに８７連８０５５人が参加。来年のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の主演・鈴木亮平さん（３４）がサプライズで登場すると、沿道や踊り連から歓声が上がった。鈴木さんは、鹿児島ロケの合間に駆けつけた。大河で共演する塚地武雅さん（４５）も本部席から飛び入り。２人は「すごいスケール。この熱量をドラマに持っていきたい」と盛り上がった。