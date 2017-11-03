TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

知覧平和の象徴桜並木、後世に　整備費をネットで募集　南九州市

(2017 11/03 20:00)
台風で根こそぎ倒れた桜並木＝南九州市の知覧平和公園（2016年９月）
　知覧の平和のシンボルを長く後世に―。南九州市は知覧平和公園の桜並木の保存プロジェクトを立ち上げた。インターネットで資金を募るクラウドファンディングの手法で、ふるさと納税の受け付けを始めた。具体的な寄付の使途を示し、来年３月末まで１００万円を目標に賛同者を募っている。
　並木はソメイヨシノで全長２５０メートル。公園入り口から車道両脇と中央に３列並び、現在、駐車場前まで計１０１本が連なる。
　寄付は３０００円から６コースあり、ペア入場券などの返礼がある。申し込みはふるさと納税エフバイジー（https://fbyg.jp/projects/chiran-sakura）。市ホームページからも入れる。
満開の花を付けた桜並木＝南九州市の知覧平和公園（2017年４月）
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ