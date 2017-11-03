TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

千座の岩屋、1000万の星　南種子でプラネタリウム

(2017 11/03 22:00)
無数の星が映し出された洞窟「千座の岩屋」＝南種子町平山
　干潮時だけ中に入れる南種子町平山の海食洞窟「千座（ちくら）の岩屋」で、深夜にプラネタリウムを楽しむイベント「星の洞窟」が５日まで開かれている。
　ごつごつとした岩肌や足元の濡れた砂地に無数の光が映し出され、来場者は幻想的な雰囲気に浸った。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ