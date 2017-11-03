陶芸ファン、薩摩焼堪能 日置市・美山窯元祭り
(2017 11/03 23:00)
お気に入りの陶器を探す買い物客ら＝日置市東市来町美山
薩摩焼体験広場では陶工がろくろ回しや絵付けなどを指導した。沈壽官窯では窯出しがあり、焼き上がった陶器が次々に出てくるところを大勢の観客が見守った。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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