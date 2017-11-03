陶芸ファン、薩摩焼堪能　日置市・美山窯元祭り

(2017 11/03 23:00)

お気に入りの陶器を探す買い物客ら＝日置市東市来町美山

薩摩焼の里、日置市東市来町美山で「第３２回美山窯元祭り」（実行委員会、南日本新聞社など主催）が３日、始まった。陶芸ファンらが路地を散策しながら窯元を巡り、一帯はにぎわった。５日まで。薩摩焼体験広場では陶工がろくろ回しや絵付けなどを指導した。沈壽官窯では窯出しがあり、焼き上がった陶器が次々に出てくるところを大勢の観客が見守った。