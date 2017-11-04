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弥五郎どん　威風堂々　曽於・岩川

(2017 11/04 06:30)
大勢の見物客が見守る中、浜下りを始める弥五郎どん＝曽於市大隅の岩川八幡神社
　鹿児島県無形民俗文化財の弥五郎どん祭りが３日、曽於市大隅の岩川八幡神社周辺であった。メインの浜下りでは、身長４．８５メートルの伝説の巨人が、肩を揺らしながら威風堂々と市街地を練り歩いた。
　午後１時、小学生男子に引かれた弥五郎どんが浜下りをスタート。神社の坂を下り、大勢の見物客が待ち構える鳥居の前に現れると、その迫力にどよめきが起こった。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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