弥五郎どん　威風堂々　曽於・岩川

(2017 11/04 06:30)

大勢の見物客が見守る中、浜下りを始める弥五郎どん＝曽於市大隅の岩川八幡神社

鹿児島県無形民俗文化財の弥五郎どん祭りが３日、曽於市大隅の岩川八幡神社周辺であった。メインの浜下りでは、身長４．８５メートルの伝説の巨人が、肩を揺らしながら威風堂々と市街地を練り歩いた。午後１時、小学生男子に引かれた弥五郎どんが浜下りをスタート。神社の坂を下り、大勢の見物客が待ち構える鳥居の前に現れると、その迫力にどよめきが起こった。