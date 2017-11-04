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閉店セールに行列　鹿児島市タカプラ

(2017 11/04 13:00)
会計待ちで混雑するセール中の店内＝鹿児島市のタカプラ
　来年２月に閉館する鹿児島市のファッションビル・タカプラで３日、閉店セールが始まった。前身の百貨店「大見高島屋」から数えて８０年余。衣料品、バッグなど約３０店舗のほとんどが１割～８割引きと大幅値下げし、多くの買い物客が詰め掛けた。
　全品２割引きのレディースブランド「レトロガール・エムズエキサイト」ではレジ待ちの列ができた。枦元ふみ乃店長（２３）は「来店客の入りがいつもと違う」と慌ただしく接客に追われていた。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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