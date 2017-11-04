閉店セールに行列　鹿児島市タカプラ

(2017 11/04 13:00)

会計待ちで混雑するセール中の店内＝鹿児島市のタカプラ

来年２月に閉館する鹿児島市のファッションビル・タカプラで３日、閉店セールが始まった。前身の百貨店「大見高島屋」から数えて８０年余。衣料品、バッグなど約３０店舗のほとんどが１割～８割引きと大幅値下げし、多くの買い物客が詰め掛けた。全品２割引きのレディースブランド「レトロガール・エムズエキサイト」ではレジ待ちの列ができた。枦元ふみ乃店長（２３）は「来店客の入りがいつもと違う」と慌ただしく接客に追われていた。