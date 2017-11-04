TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

光の芸術　竹灯籠コンテスト　出水

(2017 11/04 20:00)
西郷隆盛とツルを描いた中井勝郎美術館チームの作品
　出水市で開催中の「いずみマチ・テラス」（実行委員会主催）のメインイベント、竹灯籠コンテストが３日、市多目的グラウンドの特設会場で始まった。市内外から出品された９点を展示。会場を訪れた市民らは、幻想的な光のアートを楽しんだ。５日まで。
　最終日は午後５時から９時半。コンテスト表彰式、アーティスト「ＴＥＥ」のライブ、ちゃんぽんフェスティバル、花火大会などがある。入場料は１５００円（小学生以下無料）。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ