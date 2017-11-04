光の芸術 竹灯籠コンテスト 出水
(2017 11/04 20:00)
西郷隆盛とツルを描いた中井勝郎美術館チームの作品
最終日は午後５時から９時半。コンテスト表彰式、アーティスト「ＴＥＥ」のライブ、ちゃんぽんフェスティバル、花火大会などがある。入場料は１５００円（小学生以下無料）。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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