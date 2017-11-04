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霧島・嘉例川駅に優秀認証　世界的旅行口コミサイト

(2017 11/04 22:00)
認定証を掲げる川口涼子さん（右）とニャン太郎を抱く山木由美子さん＝霧島市隼人
　百十数年前の木造駅舎で知られる霧島市隼人のＪＲ嘉例川駅が、世界的な旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」（米国）から「２０１７年エクセレンス（優秀）認証」を受けた。１０月上旬、駅に認定証が届いた。
　過去１年間、口コミ評価が５段階の４以上に維持されているのが理由。同社によると、７００万件以上の施設が登録され、５億件の口コミ情報が投稿される。うちエクセレンス認証を受けるのは１０％という。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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