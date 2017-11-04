霧島・嘉例川駅に優秀認証　世界的旅行口コミサイト

(2017 11/04 22:00)

認定証を掲げる川口涼子さん（右）とニャン太郎を抱く山木由美子さん＝霧島市隼人

百十数年前の木造駅舎で知られる霧島市隼人のＪＲ嘉例川駅が、世界的な旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」（米国）から「２０１７年エクセレンス（優秀）認証」を受けた。１０月上旬、駅に認定証が届いた。過去１年間、口コミ評価が５段階の４以上に維持されているのが理由。同社によると、７００万件以上の施設が登録され、５億件の口コミ情報が投稿される。うちエクセレンス認証を受けるのは１０％という。