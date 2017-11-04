大浪池にぎわい戻る 新燃岳警戒範囲縮小後初の週末
(2017 11/04 23:00)
秋晴れの下、韓国岳や大浪池周辺の景色を楽しむ登山客＝霧島市の大浪池登山道
登山客らは、新燃岳の噴火で積もった火山灰に足を滑らせないように気を付けながら、写真を撮ったり昼食を頬張ったりしていた。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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