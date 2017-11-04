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大浪池にぎわい戻る　新燃岳警戒範囲縮小後初の週末

(2017 11/04 23:00)
秋晴れの下、韓国岳や大浪池周辺の景色を楽しむ登山客＝霧島市の大浪池登山道
　霧島連山・新燃岳の警戒範囲が火口周辺半径３キロから２キロに縮小され、初の週末を迎えた４日、付近は好天に恵まれ、規制解除になったばかりの大浪池や韓国岳に通じる登山道は、秋の山を楽しむ行楽客らでにぎわった。
　登山客らは、新燃岳の噴火で積もった火山灰に足を滑らせないように気を付けながら、写真を撮ったり昼食を頬張ったりしていた。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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