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大阪・天保山から鹿児島・天保山へ　龍馬夫妻の旅路巡るツアー

(2017 11/05 13:00)
坂本龍馬夫妻にふんして天保山砲台跡を見学する武智さん夫妻（右）ら＝鹿児島市天保山町
　日本で初めて新婚旅行に出掛けたとされる坂本龍馬夫妻の旅路を巡り、明治維新を体感しようという大阪発着のツアーがあり、４日、約２０人が鹿児島を訪れた。一行は、龍馬夫妻の出発地となった大阪市の天保山（てんぽうざん）を見学した後に鹿児島へ。鹿児島市の天保山（てんぽざん）砲台跡や霧島市の塩浸温泉を回った。
　大阪港開港１５０年を記念し、大阪―志布志航路を運航するフェリーさんふらわあなどが企画した。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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