自転車愛好家　高速道を疾走　出水ＩＣ開通イベント

(2017 11/06 13:00)

出水ＩＣを自転車で出発する参加者＝出水市下知識町

１２日から使用が始まる南九州西回り自動車道・出水インターチェンジ（ＩＣ）の開通を記念した、サイクリングイベント「つる・ド・イズミ」が５日、現地であった。出水市内外から参加した１１０人は、思い思いのペースで駆け抜け、完成したばかりの道路の走り心地を堪能した。市や自転車愛好家らでつくる市サイクルツーリズム推進協議会が企画した。