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自転車愛好家　高速道を疾走　出水ＩＣ開通イベント

(2017 11/06 13:00)
出水ＩＣを自転車で出発する参加者＝出水市下知識町
　１２日から使用が始まる南九州西回り自動車道・出水インターチェンジ（ＩＣ）の開通を記念した、サイクリングイベント「つる・ド・イズミ」が５日、現地であった。出水市内外から参加した１１０人は、思い思いのペースで駆け抜け、完成したばかりの道路の走り心地を堪能した。
　市や自転車愛好家らでつくる市サイクルツーリズム推進協議会が企画した。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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