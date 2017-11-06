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霧島の魅力、商品でＰＲ　市特産品協会がコンテスト

(2017 11/06 20:00)
商品を審査員に説明する出品者＝霧島市国分中央３丁目
　霧島市特産品協会（徳重克彦会長）は１０月３０日、西郷ゆかりの「よかもん（商品）」を対象としたコンテストを市内で開いた。来年の大河ドラマ「西郷どん」を前に、ユニークな特産品をＰＲし霧島の魅力を高める狙い。市内の１３社が２４点を出品。ヘンタ製茶の「西郷どんも飲みたかった抹茶」が大賞に輝いた。
　２４品は焼酎や菓子、畜産加工品、スズ製品など。新製品を開発したほか、パッケージやデザインを新装した。有識者やバイヤー、空港・ＪＲ関係者ら９人がテーマ性や地域性、市場性、創意工夫、技術の５項目で審査した。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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