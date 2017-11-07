ジンベエザメ　餌食べる様子の動画撮影に成功　かごしま水族館

(2017 11/07 10:30)

エラが開閉する様子から、餌を食べていることが分かるユウユウの映像。左下は通常時＝８月２８日撮影（かごしま水族館提供）

鹿児島市のかごしま水族館は６日、同館が８月に海に帰したジンベエザメ「７代目ユウユウ」に付けていたカメラが、プランクトンを食べる様子の撮影に成功したと発表した。野生環境下で、ジンベエザメの摂餌行動が確認できたのは日本で初めて。「ジンベエザメは謎の多い生き物。さらに調査を積み重ねたい」としている。長崎大学、北海道大学との３者による合同研究。左胸びれに３台、背中に１台のビデオカメラを付け、８月２５日に南さつま市の野間岬沖で放流し、２９日までの５日間で２８時間の映像データを得た。