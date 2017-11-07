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ジンベエザメ　餌食べる様子の動画撮影に成功　かごしま水族館

(2017 11/07 10:30)
エラが開閉する様子から、餌を食べていることが分かるユウユウの映像。左下は通常時＝８月２８日撮影（かごしま水族館提供）
　鹿児島市のかごしま水族館は６日、同館が８月に海に帰したジンベエザメ「７代目ユウユウ」に付けていたカメラが、プランクトンを食べる様子の撮影に成功したと発表した。野生環境下で、ジンベエザメの摂餌行動が確認できたのは日本で初めて。「ジンベエザメは謎の多い生き物。さらに調査を積み重ねたい」としている。
　長崎大学、北海道大学との３者による合同研究。左胸びれに３台、背中に１台のビデオカメラを付け、８月２５日に南さつま市の野間岬沖で放流し、２９日までの５日間で２８時間の映像データを得た。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）


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