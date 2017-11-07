拉致被害者全員助けて　鹿児島県家族も進展期待　米大統領面会

(2017 11/07 06:30)

トランプ大統領と面会後、会見で拉致問題解決を訴える市川健一さん（左）と増元照明さん＝東京・永田町

「被害者全員を助けて」―。６日に実現したトランプ米大統領との面会に、日置市の吹上浜で１９７８（昭和５３）年に拉致された市川修一さん＝当時（２３）＝の兄健一さん（７２）＝鹿屋市＝と、増元るみ子さん＝同（２４）＝の弟照明さん（６２）＝東京＝も出席した。いずれも言葉を交わす場面は少なかったものの、国際社会に大きく訴えかける面会の実現に感謝し、解決につながることを期待した。