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拉致被害者全員助けて　鹿児島県家族も進展期待　米大統領面会

(2017 11/07 06:30)
トランプ大統領と面会後、会見で拉致問題解決を訴える市川健一さん（左）と増元照明さん＝東京・永田町
　「被害者全員を助けて」―。６日に実現したトランプ米大統領との面会に、日置市の吹上浜で１９７８（昭和５３）年に拉致された市川修一さん＝当時（２３）＝の兄健一さん（７２）＝鹿屋市＝と、増元るみ子さん＝同（２４）＝の弟照明さん（６２）＝東京＝も出席した。いずれも言葉を交わす場面は少なかったものの、国際社会に大きく訴えかける面会の実現に感謝し、解決につながることを期待した。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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