拉致被害者全員助けて 鹿児島県家族も進展期待 米大統領面会
(2017 11/07 06:30)
トランプ大統領と面会後、会見で拉致問題解決を訴える市川健一さん（左）と増元照明さん＝東京・永田町
（記事全文は７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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