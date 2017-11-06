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鹿児島県内、寒くなるかも　７日は立冬

(2017 11/06 23:00)
陽光を浴びて、鮮やかな花を咲かせるツワブキ＝鹿児島市喜入のグリーンファーム
　７日は、二十四節気で冬の始まりとされる「立冬」。鹿児島地方気象台によると、鹿児島県内は、１１月から来年１月まで気温はほぼ平年並みと予想される。暖冬だった前年度に比べ、“冬らしい寒さ”になるとみられる。
　県内は６日、放射冷却現象で冷え込み、最低気温は伊佐市大口２．９度、鹿児島市喜入９．６度など各地で１０度を下回り、１１月中旬～下旬並みとなった。
　喜入にある観光農業公園グリーンファームでは、ツワブキが鮮やかな黄色い花を咲かせていた。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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