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文化祭に菊出品３５年、樋脇・津曲さんに感謝状　薩摩川内市文化協

(2017 11/07 20:15)
３５年間菊を出品し、感謝状を受けた津曲盛重さん＝３日、薩摩川内市の樋脇体育館
　薩摩川内市樋脇の文化祭に３５年にわたって菊花を出品し、会場に彩りを添えてきた男性がいる。樋脇町菊花愛好会の津曲盛重さん（８７）。主催する同市文化協会樋脇支部は３日の開会式で長年の尽力に対して感謝状を贈った。
　津曲さんは、兄の勧めで菊づくりを始め、１９８０年に愛好会に入会。文化祭には８３年から欠かさず出品してきた。会員の作品は毎年、入り口付近にずらりと並べられ、来場者の目を楽しませている。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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