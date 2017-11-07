文化祭に菊出品３５年、樋脇・津曲さんに感謝状　薩摩川内市文化協

(2017 11/07 20:15)

３５年間菊を出品し、感謝状を受けた津曲盛重さん＝３日、薩摩川内市の樋脇体育館

薩摩川内市樋脇の文化祭に３５年にわたって菊花を出品し、会場に彩りを添えてきた男性がいる。樋脇町菊花愛好会の津曲盛重さん（８７）。主催する同市文化協会樋脇支部は３日の開会式で長年の尽力に対して感謝状を贈った。津曲さんは、兄の勧めで菊づくりを始め、１９８０年に愛好会に入会。文化祭には８３年から欠かさず出品してきた。会員の作品は毎年、入り口付近にずらりと並べられ、来場者の目を楽しませている。