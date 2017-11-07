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桜島南岳、山頂火口で５年ぶり爆発

(2017 11/07 23:59)
約５年ぶりに爆発した桜島南岳山頂火口＝７日午前１０時半ごろ、垂水市錦江町（南日本新聞桜島ライブカメラ）
　７日午前１０時２５分、桜島の南岳山頂火口が爆発的噴火をした。同火口の爆発は２０１２年１２月以来、約５年ぶり。鹿児島地方気象台によると、噴煙は中量。高さ１３００メートルまで上がり、北東方向に流れた。大きな噴石は確認されなかった。今年の爆発は７８回目。これまでは全て昭和火口で観測されていた。
　南岳山頂火口は１０月２４日以降、噴煙の高さが１０００メートル未満のごく小規模な噴火を繰り返していた。対照的に、昭和火口は１０月１３日を最後に噴火していない。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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