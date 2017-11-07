桜島南岳、山頂火口で５年ぶり爆発

(2017 11/07 23:59)

約５年ぶりに爆発した桜島南岳山頂火口＝７日午前１０時半ごろ、垂水市錦江町（南日本新聞桜島ライブカメラ）

７日午前１０時２５分、桜島の南岳山頂火口が爆発的噴火をした。同火口の爆発は２０１２年１２月以来、約５年ぶり。鹿児島地方気象台によると、噴煙は中量。高さ１３００メートルまで上がり、北東方向に流れた。大きな噴石は確認されなかった。今年の爆発は７８回目。これまでは全て昭和火口で観測されていた。南岳山頂火口は１０月２４日以降、噴煙の高さが１０００メートル未満のごく小規模な噴火を繰り返していた。対照的に、昭和火口は１０月１３日を最後に噴火していない。