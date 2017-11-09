両陛下ご訪問まで１週間　与論、沖永良部で歓迎準備着々

(2017 11/09 06:30)

与論十五夜踊りで使うかさや面を手入れする一番組のメンバー＝５日、与論町立長

つぼみの付き具合を見て回る平秀徳さん＝７日、知名町赤嶺

天皇、皇后両陛下が１６〜１８日、鹿児島県の離島３島を訪問される。初めてとなる与論、沖永良部両島では、空港や市街地に「奉迎」と書かれた横断幕が掲げられ、島民らは「心に残るおもてなしをしたい」と準備を急ぐ。１週間後に向けて歓迎ムードは高まっている。両陛下は１７日、与論島で、４５０年以上続く国の重要無形民俗文化財「与論十五夜踊り」を見る予定だ。保存会のメンバーが大和風の一番組７人と琉球風の二番組９人に分かれ、それぞれ島の平和や五穀豊穣（ほうじょう）を祈る舞を披露する。一方、テッポウユリの産地、沖永良部島では「花の島」をアピールする動きが進む。空港近くの集落では、住民が沿道にユリの球根２５００個を植え、開花を待つ。和泊、知名の両町もユリやベゴニアなどを植えたプランターを計１７００個用意しており、県道沿いに並べるという。