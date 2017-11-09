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両陛下ご訪問まで１週間　与論、沖永良部で歓迎準備着々

(2017 11/09 06:30)
与論十五夜踊りで使うかさや面を手入れする一番組のメンバー＝５日、与論町立長
　天皇、皇后両陛下が１６〜１８日、鹿児島県の離島３島を訪問される。初めてとなる与論、沖永良部両島では、空港や市街地に「奉迎」と書かれた横断幕が掲げられ、島民らは「心に残るおもてなしをしたい」と準備を急ぐ。１週間後に向けて歓迎ムードは高まっている。
　両陛下は１７日、与論島で、４５０年以上続く国の重要無形民俗文化財「与論十五夜踊り」を見る予定だ。保存会のメンバーが大和風の一番組７人と琉球風の二番組９人に分かれ、それぞれ島の平和や五穀豊穣（ほうじょう）を祈る舞を披露する。
　一方、テッポウユリの産地、沖永良部島では「花の島」をアピールする動きが進む。空港近くの集落では、住民が沿道にユリの球根２５００個を植え、開花を待つ。和泊、知名の両町もユリやベゴニアなどを植えたプランターを計１７００個用意しており、県道沿いに並べるという。
つぼみの付き具合を見て回る平秀徳さん＝７日、知名町赤嶺
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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