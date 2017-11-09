両陛下ご訪問まで１週間 与論、沖永良部で歓迎準備着々
(2017 11/09 06:30)
与論十五夜踊りで使うかさや面を手入れする一番組のメンバー＝５日、与論町立長
両陛下は１７日、与論島で、４５０年以上続く国の重要無形民俗文化財「与論十五夜踊り」を見る予定だ。保存会のメンバーが大和風の一番組７人と琉球風の二番組９人に分かれ、それぞれ島の平和や五穀豊穣（ほうじょう）を祈る舞を披露する。
一方、テッポウユリの産地、沖永良部島では「花の島」をアピールする動きが進む。空港近くの集落では、住民が沿道にユリの球根２５００個を植え、開花を待つ。和泊、知名の両町もユリやベゴニアなどを植えたプランターを計１７００個用意しており、県道沿いに並べるという。
つぼみの付き具合を見て回る平秀徳さん＝７日、知名町赤嶺
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 両陛下ご訪問まで１週間 与論、沖永良部で歓迎準備着々(11/09 06:30)
- 米船救助１３２年 西之表・安城小で先人の遺徳しのぶ「石碑まつり」(11/08 23:30)
- 全児童１１人の南九州・松原小 頴娃弁の音楽劇披露へ猛練習(11/08 22:00)
- 目指せカツオ名人 枕崎でマイスター検定、６４人が挑戦(11/08 20:00)
- 宝酒造、桜島小みかん使った酎ハイ販売へ(11/08 13:00)
- 金縁の豪華版、日露開戦詔勅の号外 薩摩川内・堂元さん宅で発見(11/08 06:30)
- 桜島南岳、山頂火口で５年ぶり爆発(11/07 23:59)
- 東京・築地市場へ ＪＡ北さつま、早掘りタケノコ出荷(11/07 22:25)
- 文化祭に菊出品３５年、樋脇・津曲さんに感謝状 薩摩川内市文化協(11/07 20:15)
- ジンベエザメ 餌食べる様子の動画撮影に成功 かごしま水族館(11/07 10:30)
- 拉致被害者全員助けて 鹿児島県家族も進展期待 米大統領面会(11/07 06:30)
- 鹿児島県内、寒くなるかも ７日は立冬(11/06 23:00)
- 観光消費額9.2％減 熊本地震響く 鹿児島県16年統計(11/06 22:00)
- 霧島の魅力、商品でＰＲ 市特産品協会がコンテスト(11/06 20:00)
- 自転車愛好家 高速道を疾走 出水ＩＣ開通イベント(11/06 13:00)
- いいりんごの日 太陽ヘルスセンターでリンゴ風呂 鹿児島市(11/06 06:30)
- 三島村長選 大山氏３選(11/05 22:47)
- 腹話術で安全確認学ぶ 不安解消へ移動交番 阿久根(11/05 22:00)
- 鹿児島ユナイテッド競り勝つ 盛岡に１－０(11/05 18:37)
- 大阪・天保山から鹿児島・天保山へ 龍馬夫妻の旅路巡るツアー(11/05 13:00)
- 紫尾温泉であおし柿作り さつま(11/05 06:30)
- 大浪池にぎわい戻る 新燃岳警戒範囲縮小後初の週末(11/04 23:00)
- 霧島・嘉例川駅に優秀認証 世界的旅行口コミサイト(11/04 22:00)
- 光の芸術 竹灯籠コンテスト 出水(11/04 20:00)
- 閉店セールに行列 鹿児島市タカプラ(11/04 13:00)
- 弥五郎どん 威風堂々 曽於・岩川(11/04 06:30)
- 陶芸ファン、薩摩焼堪能 日置市・美山窯元祭り(11/03 23:00)
- 千座の岩屋、1000万の星 南種子でプラネタリウム(11/03 22:00)
- 知覧平和の象徴桜並木、後世に 整備費をネットで募集 南九州市(11/03 20:00)
- 大学入学共通テスト１３～２４日試行、鹿児島県内２７校延べ２７００人(11/03 13:00)