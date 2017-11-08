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目指せカツオ名人　枕崎でマイスター検定、６４人が挑戦

(2017 11/08 20:00)
カツオの三枚おろしに挑戦する参加者＝枕崎市の枕崎漁港
　カツオやかつお節の知識を問う枕崎カツオマイスター検定が４、５日、枕崎市であった。県内外の６４人が、かつお節製造工場の見学や専門家らの講義を経て検定に挑んだ。
　初日は工場見学のほか、だし取りやカツオの三枚おろし体験など主に実習を積んだ。２日目は同検定委員長の若林良和愛媛大教授ら専門家から、生態や栄養、歴史などカツオに関する幅広い知識を学んだ後、検定を受けた。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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