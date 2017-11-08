目指せカツオ名人　枕崎でマイスター検定、６４人が挑戦

(2017 11/08 20:00)

カツオの三枚おろしに挑戦する参加者＝枕崎市の枕崎漁港

カツオやかつお節の知識を問う枕崎カツオマイスター検定が４、５日、枕崎市であった。県内外の６４人が、かつお節製造工場の見学や専門家らの講義を経て検定に挑んだ。初日は工場見学のほか、だし取りやカツオの三枚おろし体験など主に実習を積んだ。２日目は同検定委員長の若林良和愛媛大教授ら専門家から、生態や栄養、歴史などカツオに関する幅広い知識を学んだ後、検定を受けた。