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江戸、明治期の豪商「森山家住宅」を公開　姶良市加治木

(2017 11/09 20:00)
資料やパネルを展示している土蔵を見学する参列者＝姶良市の森山家住宅
　姶良市が整備を進めてきた加治木町朝日町の「森山家住宅」（国登録有形文化財）の開所式が２日あった。江戸、明治期に鋳物業で栄えた豪商の歴史を伝える主（おも）屋、土蔵、旧作業場が公開された。
　森山家は、島津斉彬が現在の鹿児島市磯地区で興した第１期集成館事業で大砲造りに関わり、薩摩藩の財政に寄与した黒糖生産も支えた。西郷隆盛が立ち寄ったという言い伝えもある。
（記事全文は10日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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