江戸、明治期の豪商「森山家住宅」を公開　姶良市加治木

(2017 11/09 20:00)

資料やパネルを展示している土蔵を見学する参列者＝姶良市の森山家住宅

姶良市が整備を進めてきた加治木町朝日町の「森山家住宅」（国登録有形文化財）の開所式が２日あった。江戸、明治期に鋳物業で栄えた豪商の歴史を伝える主（おも）屋、土蔵、旧作業場が公開された。森山家は、島津斉彬が現在の鹿児島市磯地区で興した第１期集成館事業で大砲造りに関わり、薩摩藩の財政に寄与した黒糖生産も支えた。西郷隆盛が立ち寄ったという言い伝えもある。