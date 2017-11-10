鹿児島大学「鹿大祭」　最後のみこしパレード

(2017 11/10 06:30)

手作りみこしをかつぎパレードする学生たち＝鹿児島市荒田２丁目

鹿児島市の鹿児島大学で９日、「鹿大祭」が始まった。名物のみこしパレードは、カリキュラム変更のため今年が最後の開催。沿道の市民も名残を惜しむ中、手作りみこし７１基が練り歩いた。来年の明治維新１５０年にちなんだものも登場。趣向を凝らした大作が例年評判の美術部は、２カ月がかりで西郷隆盛と大久保利通の、りんとした立ち姿を段ボールなどで表現した。２日間徹夜で仕上げたという理学部１年の寺澤瞭さん（１８）は、「美術部が培ってきた技術のすべてをつぎ込んだ」と“最初で最後”のパレードを楽しんでいた。最後だけに西郷？ 最高！？