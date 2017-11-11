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23万球の輝き　市民ら魅了　鹿児島市ドルフィンポート

(2017 11/11 13:00)
来場者を楽しませる色とりどりのイルミネーション＝鹿児島市のドルフィンポート
　鹿児島市本港新町のドルフィンポートで１０日、クリスマスイルミネーションが点灯した。過去最多の約２３万球のＬＥＤ電球が多彩な輝きを放ち、訪れた市民らを魅了した。
　２階には来年の明治維新１５０年を記念し、西郷隆盛や大久保利通らのライト付きパネルが初お目見え。高さ約８メートルのクリスマスツリーもあり、カップルや家族連れが写真を撮っていた。
　来年２月２８日まで、日没から午前０時に点灯。クリスマス関連のイルミネーションは１２月２５日まで。
（記事全文は11日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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