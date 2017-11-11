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赤ソバの花満開　収穫体験いかが　かのやばら園

(2017 11/11 06:30)
一面に咲く赤ソバの花＝鹿屋市浜田町のかのやばら園
　鹿屋市浜田町のかのやばら園で、赤ソバの花が満開を迎え、濃いピンク色が目を引いている。「高嶺（たかね）ルビー」という品種で、今月中旬まで見頃。１８日は収穫体験があり、参加者を募集している。
　１８日は午後１時から、同市吾平の住民らが伝統の「そば切り踊り」を披露した後、収穫体験。ＮＰＯ法人ローズリングかのやまで電話＝0994(41)8718＝かファクス＝0994(41)8719＝で前日までに申し込む。入園料は別途必要。
（記事全文は11日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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