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鹿児島ユナイテッド逆転負け 昇格一層厳しく
(2017 11/11 18:00)
サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１１日、福島県のとうほう・みんなのスタジアムで福島と対戦し、１－３で逆転負けした。勝ち点を積み上げられず、Ｊ２昇格の可能性は一層厳しくなった。
鹿児島Ｕは前半２６分、ＭＦ五領のパスで抜け出したＦＷ藤本が先制ゴールを決めた。だが、４分後に同点に追い付かれると、後半２７分から立て続けに２失点して突き放された。
鹿児島Ｕは１９日、大阪府でＧ大阪Ｕ－２３と戦う。
鹿児島Ｕは前半２６分、ＭＦ五領のパスで抜け出したＦＷ藤本が先制ゴールを決めた。だが、４分後に同点に追い付かれると、後半２７分から立て続けに２失点して突き放された。
鹿児島Ｕは１９日、大阪府でＧ大阪Ｕ－２３と戦う。
（結果詳細は12日付南日本新聞でご覧になれます）
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