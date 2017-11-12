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情熱満ちる302点　南日本美術展開幕　鹿児島市黎明館・市立美術館

(2017 11/12 06:30)
立体や絵画など個性豊かな作品を鑑賞する来場者＝鹿児島市の黎明館
　第７２回南日本美術展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）が１１日、鹿児島市の黎明館と市立美術館で開幕した。豊かな創造性と卓越した技術に満ちた、情熱あふれる力作が美術ファンらを楽しませている。
　今回は県内外の１６～９２歳から平面、立体、空間造形の３部門に５０５点の出品があり、入賞入選作に委嘱作家らの作品を加えた３０２点を展示。
　２６日まで。月曜休館。一般８００円、高校生以下無料。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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