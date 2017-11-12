両陛下訪問前に警備部隊700人集結　屋久島

(2017 11/12 13:00)

入島式後、警備部隊の隊長たちに指示する鹿児島県警の有馬晋作警備部長（中央）＝屋久島町の安房港

天皇、皇后両陛下が１６日に訪問されるのを前に、鹿児島県警などの警備部隊が順次、屋久島に到着している。１１日は訪問先の屋久島町総合センターがある安房地区で入島式があり、隊員が警備本番に向け、気を引き締めた。安房港であった式には県内外の警備部隊約７００人と車両約５０台が集結。有馬晋作警備部長が「警備には島民の理解と協力が不可欠。丁寧に説明し、良好なコミュニケーションを確保してほしい」と訓示した。