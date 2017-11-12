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両陛下訪問前に警備部隊700人集結　屋久島

(2017 11/12 13:00)
入島式後、警備部隊の隊長たちに指示する鹿児島県警の有馬晋作警備部長（中央）＝屋久島町の安房港
　天皇、皇后両陛下が１６日に訪問されるのを前に、鹿児島県警などの警備部隊が順次、屋久島に到着している。１１日は訪問先の屋久島町総合センターがある安房地区で入島式があり、隊員が警備本番に向け、気を引き締めた。
　安房港であった式には県内外の警備部隊約７００人と車両約５０台が集結。有馬晋作警備部長が「警備には島民の理解と協力が不可欠。丁寧に説明し、良好なコミュニケーションを確保してほしい」と訓示した。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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