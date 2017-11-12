神村が鹿城西下し優勝 サッカー高校鹿児島県大会

(2017 11/12 15:44)

サッカーの第９６回全国高校選手権鹿児島県大会最終日は１２日、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場で決勝があり、神村学園が鹿児島城西を０－０（ＰＫ６－５）で下し、４年ぶり５度目の優勝を果たした。神村は全国大会（１２月３０日開幕・首都圏各地）に出場する。