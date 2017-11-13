スポーツ弁当売り込め　競技者向けに献立工夫　さつま商工会

(2017/11/13 20:00)

「さつまるちゃん弁当スポーツバージョン」を手にする町商工会弁当部会のメンバーら＝さつま町役場

スポーツ大会や合宿の盛んなさつま町で、仕出しを請け負う町商工会の弁当部会（４軒）が「さつまるちゃん弁当スポーツバージョン」を作った。管理栄養士を招き、競技者向けに献立を工夫。「安心して練習や試合に臨んで」と売り込んでいる。合宿生とシニア向けの計４種あり、主菜は白身魚フライや豚肉ときのこのカレー炒め、エビチリなど。選手らに栄養指導を行う「ＫＡＧＯ食スポーツ」（鹿児島市）取締役で管理栄養士の坂口望さん（３７）が監修した。