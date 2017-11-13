出水―高尾野北ＩＣ開通 南九州西回り自動車道
(2017/11/13 23:00)
南九州西回り自動車道の出水インターチェンジ（ＩＣ）－高尾野北ＩＣ間の３．９キロが１２日開通し、一般車両の通行が始まった。片側１車線。無料。
開通イベントで車道を歩く市民ら＝出水市下知識町
出水ＩＣで式典があり、三反園訓知事、渋谷俊彦出水市長、国や地元関係者らが出席した。三反園知事は「西回り道が完成すれば鹿児島に進出したいという企業は多い。５年以内に全線開通させるくらいの気持ちで頑張ろう」とあいさつ。渋谷市長は「道路は利活用してこそ意義がある。産業振興や交流人口の拡大につなげたい」と述べた。
（記事全文は14日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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