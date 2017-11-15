Ｈ３エンジン「ＬＥ９」公開　推力１．４倍、低コスト化　種子島宇宙センター

(2017/11/15 06:30)

燃焼試験場に設置されたエンジン「ＬＥ９」＝１４日、南種子町の種子島宇宙センター

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１４日、南種子町の種子島宇宙センターで、２０２０年の初飛行を目指す次期主力ロケット「Ｈ３」のメインエンジン「ＬＥ９」を報道陣に公開した。Ｈ３は、民間衛星受注の国際競争力を高めるため、打ち上げコストを従来の半分の約５０億円に抑えることを目標に掲げる。このため、ＬＥ９は、Ｈ２Ａの第２段エンジンで実績がある日本の独自技術を採用。部品を約２割減らしてコストを大幅に削減したほか、構造も簡素になり信頼性も向上した。燃焼室を従来エンジンの２倍以上に大型化する整形技術の確立などで、推力は１．４倍を実現した。