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Ｈ３エンジン「ＬＥ９」公開　推力１．４倍、低コスト化　種子島宇宙センター

(2017/11/15 06:30)
燃焼試験場に設置されたエンジン「ＬＥ９」＝１４日、南種子町の種子島宇宙センター
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１４日、南種子町の種子島宇宙センターで、２０２０年の初飛行を目指す次期主力ロケット「Ｈ３」のメインエンジン「ＬＥ９」を報道陣に公開した。
　Ｈ３は、民間衛星受注の国際競争力を高めるため、打ち上げコストを従来の半分の約５０億円に抑えることを目標に掲げる。このため、ＬＥ９は、Ｈ２Ａの第２段エンジンで実績がある日本の独自技術を採用。部品を約２割減らしてコストを大幅に削減したほか、構造も簡素になり信頼性も向上した。燃焼室を従来エンジンの２倍以上に大型化する整形技術の確立などで、推力は１．４倍を実現した。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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