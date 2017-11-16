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子牛１０年ぶり３００万円超　肝属中央市場、肝付・田代さん出品

(2017/11/16 06:30)
３００万円超の高値が付いた子牛を引く田代淳平さん（右）と購買者ら＝１４日、鹿屋市の肝属中央家畜市場（肝付町畜産課提供）
　肝属中央家畜市場（鹿屋市）の子牛競り市で、雌牛に３３１万５０００円（税抜き）の高値が付いた。県内の競り市で子牛価格が３００万円を超えるのは２００７年度以来、約１０年ぶり。
　出品者は肝付町の田代行夫さん（７４）。競りは１４日にあり、３５１頭（雌１６７頭、去勢１８４頭）の出品があった。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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