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両陛下、１６日鹿児島訪問

(2017/11/16 00:00)
　天皇、皇后両陛下は１６日、空路鹿児島県に入り、２０１５年の新岳噴火で一時全島避難を余儀なくされた屋久島町・口永良部島の住民と屋久島で懇談される。屋久島訪問は１９７２（昭和４７）年以来、４５年ぶり２度目。
　鹿児島滞在は３日間。初日は懇談後、特別機で沖永良部島に移り、同島で２泊する。
　鹿児島を訪れるのは２００３年以来、１４年ぶり９回目になる。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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