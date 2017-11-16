両陛下、１６日鹿児島訪問

(2017/11/16 00:00)

天皇、皇后両陛下は１６日、空路鹿児島県に入り、２０１５年の新岳噴火で一時全島避難を余儀なくされた屋久島町・口永良部島の住民と屋久島で懇談される。屋久島訪問は１９７２（昭和４７）年以来、４５年ぶり２度目。

鹿児島滞在は３日間。初日は懇談後、特別機で沖永良部島に移り、同島で２泊する。

鹿児島を訪れるのは２００３年以来、１４年ぶり９回目になる。