巴里屋ビル建て替え　地上８階、１９年完成へ　鹿児島市

(2017/11/16 13:00)

来年１月から解体工事に入る巴里屋ビル＝鹿児島市

建て替え後の巴里屋ビルの完成予想図

鹿児島市東千石町の天文館本通りアーケード入り口に位置する「巴里（ぱり）屋ビル」が建て替えられることが１５日、分かった。地上８階建てのテナントビルになり、商業店舗のほかクリニック、事務所、飲食店など幅広い用途を見込む。２０１９年１１月末の完成を予定している。現在の地下１階・地上６階のビルは来年１月から解体工事に入る。天文館では千日町１．４番街区（タカプラ一帯）の市街地再開発事業も進んでおり、地区のまちづくりの流れが加速しそうだ。