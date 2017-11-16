巴里屋ビル建て替え 地上８階、１９年完成へ 鹿児島市
(2017/11/16 13:00)
鹿児島市東千石町の天文館本通りアーケード入り口に位置する「巴里（ぱり）屋ビル」が建て替えられることが１５日、分かった。地上８階建てのテナントビルになり、商業店舗のほかクリニック、事務所、飲食店など幅広い用途を見込む。２０１９年１１月末の完成を予定している。
来年１月から解体工事に入る巴里屋ビル＝鹿児島市
現在の地下１階・地上６階のビルは来年１月から解体工事に入る。天文館では千日町１．４番街区（タカプラ一帯）の市街地再開発事業も進んでおり、地区のまちづくりの流れが加速しそうだ。
建て替え後の巴里屋ビルの完成予想図
（記事全文は１６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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