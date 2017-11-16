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巴里屋ビル建て替え　地上８階、１９年完成へ　鹿児島市

(2017/11/16 13:00)
来年１月から解体工事に入る巴里屋ビル＝鹿児島市
　鹿児島市東千石町の天文館本通りアーケード入り口に位置する「巴里（ぱり）屋ビル」が建て替えられることが１５日、分かった。地上８階建てのテナントビルになり、商業店舗のほかクリニック、事務所、飲食店など幅広い用途を見込む。２０１９年１１月末の完成を予定している。
　現在の地下１階・地上６階のビルは来年１月から解体工事に入る。天文館では千日町１．４番街区（タカプラ一帯）の市街地再開発事業も進んでおり、地区のまちづくりの流れが加速しそうだ。
建て替え後の巴里屋ビルの完成予想図
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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