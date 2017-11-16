両陛下、鹿児島入り　口永良部島民と懇談

(2017/11/16 23:00)

口永良部島から駆け付けた住民らに声をかけられる天皇、皇后両陛下＝屋久島町安房の屋久島町総合センター

天皇、皇后両陛下は１６日、２泊３日の日程で鹿児島県に入り、２０１５年の新岳噴火で一時全島避難した屋久島町・口永良部島の住民と懇談するため、屋久島を訪問された。鹿児島を訪れるのは、０３年に奄美群島の日本復帰５０周年記念式典に臨席して以来、１４年ぶり９回目となる。特別機で到着した両陛下は鹿児島空港で、三反園訓知事から噴火の概要や復興状況の説明を受け、特別機を乗り継いで屋久島へ。懇談会場の町総合センター入り口では、口永良部島から歓迎に駆け付けた島民５６人に両陛下が笑顔で歩み寄り、「これからもどうぞお元気でね」と声を掛けた。１７日は日帰りで与論島を訪れ、干潮時の沖合に現れる百合ケ浜を視察。国の重要無形民俗文化財「与論十五夜踊り」を鑑賞し、夕方沖永良部島へ戻る。