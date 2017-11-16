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両陛下、鹿児島入り　口永良部島民と懇談

(2017/11/16 23:00)
口永良部島から駆け付けた住民らに声をかけられる天皇、皇后両陛下＝屋久島町安房の屋久島町総合センター
　天皇、皇后両陛下は１６日、２泊３日の日程で鹿児島県に入り、２０１５年の新岳噴火で一時全島避難した屋久島町・口永良部島の住民と懇談するため、屋久島を訪問された。鹿児島を訪れるのは、０３年に奄美群島の日本復帰５０周年記念式典に臨席して以来、１４年ぶり９回目となる。
　特別機で到着した両陛下は鹿児島空港で、三反園訓知事から噴火の概要や復興状況の説明を受け、特別機を乗り継いで屋久島へ。懇談会場の町総合センター入り口では、口永良部島から歓迎に駆け付けた島民５６人に両陛下が笑顔で歩み寄り、「これからもどうぞお元気でね」と声を掛けた。
　１７日は日帰りで与論島を訪れ、干潮時の沖合に現れる百合ケ浜を視察。国の重要無形民俗文化財「与論十五夜踊り」を鑑賞し、夕方沖永良部島へ戻る。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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