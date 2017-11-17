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両陛下、与論島を初訪問　十五夜踊りを鑑賞

(2017/11/17 23:00)
与論十五夜踊りを鑑賞される天皇、皇后両陛下＝与論町茶花の町地域福祉センター
　鹿児島を訪問中の天皇、皇后両陛下は１７日、宿泊先の沖永良部島から空路で与論島入りされた。大潮の干潮時だけ沖合に現れる百合ケ浜を展望所から眺め、国の重要無形民俗文化財「与論十五夜踊り」を鑑賞。両陛下は担当者の説明を熱心に聞き、行く先々で笑顔で手を振り島民の歓迎に応えた。両陛下の与論島訪問は初めて。
　両陛下は島の西端にある空港から東端の百合ケ浜へ移動し、島内をほぼ一周した。小雨が降る中、沿道には島民５０００人が並び、日の丸の旗を振って両陛下の訪問を歓迎した。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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