両陛下、与論島を初訪問　十五夜踊りを鑑賞

(2017/11/17 23:00)

与論十五夜踊りを鑑賞される天皇、皇后両陛下＝与論町茶花の町地域福祉センター

鹿児島を訪問中の天皇、皇后両陛下は１７日、宿泊先の沖永良部島から空路で与論島入りされた。大潮の干潮時だけ沖合に現れる百合ケ浜を展望所から眺め、国の重要無形民俗文化財「与論十五夜踊り」を鑑賞。両陛下は担当者の説明を熱心に聞き、行く先々で笑顔で手を振り島民の歓迎に応えた。両陛下の与論島訪問は初めて。両陛下は島の西端にある空港から東端の百合ケ浜へ移動し、島内をほぼ一周した。小雨が降る中、沿道には島民５０００人が並び、日の丸の旗を振って両陛下の訪問を歓迎した。