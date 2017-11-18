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高校ラグビー鹿児島県予選　鹿実４連覇

(2017/11/18 17:40)
　第９７回全国高校ラグビー大会鹿児島県予選最終日は１８日、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場で決勝があり、鹿児島実が鹿児島工に１９－１７で逆転勝ちし、４年連続１９度目の優勝を果たした。鹿実は全国大会（１２月２７日～来年１月８日・東大阪市花園ラグビー場）に出場する。
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