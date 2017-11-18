歴史伝統脈々 創立120年祝う 加治木高校
(2017/11/18 22:00)
姶良市の加治木高校で１１日、創立１２０周年記念式典があった。在校生と多くの卒業生らが集い、受け継がれてきた伝統や精神に思いを巡らせ、今後のさらなる飛躍を誓った。
生徒らと一緒に演奏を披露する大迫淳英さん（中央）＝姶良市の加治木高校
原口和哉校長は「先輩方は各界で活躍している。高い志を持ち、挑戦を恐れず、力を磨き、よき伝統をつないでほしい」と式辞。生徒会長の四本裕亮さんは「一人ひとりを尊重し、つながりを大切にする校風を感じている。先人に感謝し、母校の発展に力を尽くす」とあいさつした。
（記事全文は19日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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