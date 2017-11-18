両陛下、島民ら激励　沖永良部から帰京

(2017/11/18 23:00)

黒砂糖作りに使うサタグルマを見学される天皇、皇后両陛下＝和泊町国頭の国頭小学校

鹿児島県の離島３島を訪問中の天皇、皇后両陛下は１８日、知名町のユリ生産農家を視察し、和泊町の国頭小学校で黒砂糖作りなどを見学された。両陛下は全日程を終えた同日午後、特別機で沖永良部空港から鹿児島空港を経由し、東京に戻った。今回の鹿児島県訪問で、即位後の両陛下の全国を巡る旅は、２巡目を終えた。両陛下は、知名町赤嶺でユリの切り花を栽培する平秀徳さん（６５）の農業用ハウスを訪問。沖永良部島の特産品で、「テッポウユリ」の名称で知られるユリの栽培状況や出荷先、育て方について質問を重ねた。