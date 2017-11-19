「ファムじい」お披露目　喜入・グリーンファーム５周年　鹿児島市

(2017/11/19 13:00)

お披露目されたグリーンファームのマスコットキャラクター「ファムじい」＝鹿児島市喜入一倉町

鹿児島市喜入一倉町のグリーンファームで１８日、里山フェスタが始まった。開園５周年記念セレモニーもあり、マスコットキャラクター「ファムじい」のパネルがお披露目された。今後、グッズなどでＰＲし、着ぐるみも製作する予定。キャラクターは、市のデザインコンペで募集。１３作品のうち、市内の専門学校に通う女性（１９）の作品が選ばれた。一倉地域まちづくり協議会の中道重則会長（７７）は「地域は高齢化しているので、キャラクターで若者を呼び込み、盛り上げたい」と話した。