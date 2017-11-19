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「ファムじい」お披露目　喜入・グリーンファーム５周年　鹿児島市

(2017/11/19 13:00)
お披露目されたグリーンファームのマスコットキャラクター「ファムじい」＝鹿児島市喜入一倉町
　鹿児島市喜入一倉町のグリーンファームで１８日、里山フェスタが始まった。開園５周年記念セレモニーもあり、マスコットキャラクター「ファムじい」のパネルがお披露目された。今後、グッズなどでＰＲし、着ぐるみも製作する予定。
　キャラクターは、市のデザインコンペで募集。１３作品のうち、市内の専門学校に通う女性（１９）の作品が選ばれた。
　一倉地域まちづくり協議会の中道重則会長（７７）は「地域は高齢化しているので、キャラクターで若者を呼び込み、盛り上げたい」と話した。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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