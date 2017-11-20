TOP鹿児島のニュース 社会

暴力団追放を1000人が訴え　鹿児島市で集会

(2017/11/20 13:00)
四代目小桜一家の事務所が入るビルの前でシュプレヒコールする参加者＝鹿児島市新屋敷町
　暴力団のいない社会を目指す鹿児島市暴力追放中央大会が１９日、同市新屋敷町の甲突川左岸緑地公園であった。約１０００人が参加し、安心して暮らせる街づくりを訴えた。
　市内各地区のまちづくり協議会や県警などが開催し、今年で３１回目。鹿児島中央署の浜田英行署長は「暴力団の資金源に打撃を与え、取り締まりを強化する」と決意を述べた。
　参加者は近くの指定暴力団四代目小桜一家事務所前を行進。「暴力団は出て行け」とシュプレヒコールしながら拳を突き上げた。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ