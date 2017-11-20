暴力団追放を1000人が訴え　鹿児島市で集会

(2017/11/20 13:00)

四代目小桜一家の事務所が入るビルの前でシュプレヒコールする参加者＝鹿児島市新屋敷町

暴力団のいない社会を目指す鹿児島市暴力追放中央大会が１９日、同市新屋敷町の甲突川左岸緑地公園であった。約１０００人が参加し、安心して暮らせる街づくりを訴えた。市内各地区のまちづくり協議会や県警などが開催し、今年で３１回目。鹿児島中央署の浜田英行署長は「暴力団の資金源に打撃を与え、取り締まりを強化する」と決意を述べた。参加者は近くの指定暴力団四代目小桜一家事務所前を行進。「暴力団は出て行け」とシュプレヒコールしながら拳を突き上げた。