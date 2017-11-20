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奄美市長に朝山氏３選

(2017/11/20 00:35)
　任期満了に伴う奄美市長選は１９日投票があり、即日開票の結果、現職の朝山毅氏（７０）＝無所属＝が、新人で元看護師の荒田まゆみ氏（６９）＝同＝を破り、３回目の当選を果たした。
　当日有権者数は３万５８８８人（男１万６７６５人、女１万９１２３人）。投票者総数は１万７２４６人（有効１万７０３５、無効２１１）。投票率は４８．０６％で、選挙戦となった前々回２００９年を２４．６４ポイント下回った。旧名瀬市時代を含め、過去最低。

◇奄美市長選開票結果
(19日午後９時15分、選管最終)
当 13,264　朝山　　毅
　 3,771　荒田まゆみ
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