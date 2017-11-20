南さつま市長選 本坊氏３選 新市議18人決まる
(2017/11/20 00:35)
任期満了に伴う南さつま市長選・市議選は１９日投開票があり、市長選は現職の本坊輝雄氏（６２）が、新人で旧笠沙町長の中尾昌作氏（６４）＝いずれも無所属＝を約７００票差で破り、３回目の当選を果たした。
定数が二つ減り１８となった市議選は現職１６人、新人２人が当選した。党派は自民、社民、共産が各１、他は無所属。
当日有権者数は２万９６８７人（男１万３５０３人、女１万６１８４人）。市長選の投票者総数は２万６３人（有効１万９８８４、無効１７７、持ち帰りその他２）、市議選は２万６１人（有効１万９７１０、無効３５１）。投票率はともに６７．５８％で、前回を１．６１ポイント、１．５４ポイント下回った。
◇南さつま市長選開票結果
(19日午後９時40分、選管最終)
当 10,293 本坊 輝雄
9,591 中尾 昌作
◇南さつま市議選開票結果
(19日午後10時55分、選管最終)
(定数18－19、得票順)
当 2,228 室屋 正和
当 1,451 松元 正明
当 1,417 平神 純子
当 1,183 竹内 豊
当 1,181 諏訪 昌一
当 1,092 上村 研一
当 1,070 石原 哲郎
当 1,028 清水 春男
当 990 貴島 修
当 979 有村 義次
当 960 相星 輝彦
当 930 田元 和美
当 928 大原 俊博
当 864 林 耕二
当 844 古木 健一
当 828 山下 美岳
当 825 今村建一郎
当 567 小園 藤生
344 坂本 明仁
(案分票の小数点以下は切り捨て)
定数が二つ減り１８となった市議選は現職１６人、新人２人が当選した。党派は自民、社民、共産が各１、他は無所属。
当日有権者数は２万９６８７人（男１万３５０３人、女１万６１８４人）。市長選の投票者総数は２万６３人（有効１万９８８４、無効１７７、持ち帰りその他２）、市議選は２万６１人（有効１万９７１０、無効３５１）。投票率はともに６７．５８％で、前回を１．６１ポイント、１．５４ポイント下回った。
◇南さつま市長選開票結果
(19日午後９時40分、選管最終)
当 10,293 本坊 輝雄
9,591 中尾 昌作
◇南さつま市議選開票結果
(19日午後10時55分、選管最終)
(定数18－19、得票順)
当 2,228 室屋 正和
当 1,451 松元 正明
当 1,417 平神 純子
当 1,183 竹内 豊
当 1,181 諏訪 昌一
当 1,092 上村 研一
当 1,070 石原 哲郎
当 1,028 清水 春男
当 990 貴島 修
当 979 有村 義次
当 960 相星 輝彦
当 930 田元 和美
当 928 大原 俊博
当 864 林 耕二
当 844 古木 健一
当 828 山下 美岳
当 825 今村建一郎
当 567 小園 藤生
344 坂本 明仁
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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