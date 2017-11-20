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南さつま市長選　本坊氏３選　新市議18人決まる

(2017/11/20 00:35)
　任期満了に伴う南さつま市長選・市議選は１９日投開票があり、市長選は現職の本坊輝雄氏（６２）が、新人で旧笠沙町長の中尾昌作氏（６４）＝いずれも無所属＝を約７００票差で破り、３回目の当選を果たした。
　定数が二つ減り１８となった市議選は現職１６人、新人２人が当選した。党派は自民、社民、共産が各１、他は無所属。
　当日有権者数は２万９６８７人（男１万３５０３人、女１万６１８４人）。市長選の投票者総数は２万６３人（有効１万９８８４、無効１７７、持ち帰りその他２）、市議選は２万６１人（有効１万９７１０、無効３５１）。投票率はともに６７．５８％で、前回を１．６１ポイント、１．５４ポイント下回った。

◇南さつま市長選開票結果
(19日午後９時40分、選管最終)
当 10,293　本坊　輝雄
　 9,591　中尾　昌作

◇南さつま市議選開票結果
(19日午後10時55分、選管最終)
(定数18－19、得票順)
当 2,228　室屋　正和
当 1,451　松元　正明
当 1,417　平神　純子
当 1,183　竹内　　豊
当 1,181　諏訪　昌一
当 1,092　上村　研一
当 1,070　石原　哲郎
当 1,028　清水　春男
当 990　貴島　　修
当 979　有村　義次
当 960　相星　輝彦
当 930　田元　和美
当 928　大原　俊博
当 864　林　　耕二
当 844　古木　健一
当 828　山下　美岳
当 825　今村建一郎
当 567　小園　藤生
　 344　坂本　明仁
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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