曽於新市議20人決まる
(2017/11/20 00:35)
任期満了に伴う曽於市議選は１９日投開票があり、新議員２０人が決まった。
２２人が立候補した。当選者は現職１５、元職２人、新人３人で、党派は共産２、他は無所属だった。合併前の地域別では末吉８、大隅７、財部５。
当日有権者数は３万１７８５人（男１万４６９４人、女１万７０９１人）。投票者総数は２万１５９人（有効２万２５、無効１３４）。投票率は６３．４２％で前回を５．０９ポイント下回った。
◇曽於市議選開票結果
(19日午後10時20分、選管最終)
(定数20－22、得票順)
当 1,540 今鶴 治信
当 1,265 重久 昌樹
当 1,108 久長登良男
当 1,082 土屋 健一
当 1,056 徳峰 一成
当 1,027 渡辺 利治
当 990 松ノ下いずみ
当 980 原田賢一郎
当 919 鈴木 栄一
当 917 渕合 昌昭
当 915 九日 克典
当 903 迫 杉雄
当 891 大川内冨男
当 840 宮迫 勝
当 809 岩水 豊
当 801 伊地知厚仁
当 800 上村 龍生
当 779 山田 義盛
当 725 海野 隆平
当 719 谷口 義則
689 泊ケ山正文
270 桜井 六男
２２人が立候補した。当選者は現職１５、元職２人、新人３人で、党派は共産２、他は無所属だった。合併前の地域別では末吉８、大隅７、財部５。
当日有権者数は３万１７８５人（男１万４６９４人、女１万７０９１人）。投票者総数は２万１５９人（有効２万２５、無効１３４）。投票率は６３．４２％で前回を５．０９ポイント下回った。
◇曽於市議選開票結果
(19日午後10時20分、選管最終)
(定数20－22、得票順)
当 1,540 今鶴 治信
当 1,265 重久 昌樹
当 1,108 久長登良男
当 1,082 土屋 健一
当 1,056 徳峰 一成
当 1,027 渡辺 利治
当 990 松ノ下いずみ
当 980 原田賢一郎
当 919 鈴木 栄一
当 917 渕合 昌昭
当 915 九日 克典
当 903 迫 杉雄
当 891 大川内冨男
当 840 宮迫 勝
当 809 岩水 豊
当 801 伊地知厚仁
当 800 上村 龍生
当 779 山田 義盛
当 725 海野 隆平
当 719 谷口 義則
689 泊ケ山正文
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