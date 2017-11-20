TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 市町村議選

曽於新市議20人決まる

(2017/11/20 00:35)
　任期満了に伴う曽於市議選は１９日投開票があり、新議員２０人が決まった。
　２２人が立候補した。当選者は現職１５、元職２人、新人３人で、党派は共産２、他は無所属だった。合併前の地域別では末吉８、大隅７、財部５。
　当日有権者数は３万１７８５人（男１万４６９４人、女１万７０９１人）。投票者総数は２万１５９人（有効２万２５、無効１３４）。投票率は６３．４２％で前回を５．０９ポイント下回った。

◇曽於市議選開票結果
(19日午後10時20分、選管最終)
(定数20－22、得票順)
当 1,540　今鶴　治信
当 1,265　重久　昌樹
当 1,108　久長登良男
当 1,082　土屋　健一
当 1,056　徳峰　一成
当 1,027　渡辺　利治
当 990　松ノ下いずみ
当 980　原田賢一郎
当 919　鈴木　栄一
当 917　渕合　昌昭
当 915　九日　克典
当 903　迫　　杉雄
当 891　大川内冨男
当 840　宮迫　　勝
当 809　岩水　　豊
当 801　伊地知厚仁
当 800　上村　龍生
当 779　山田　義盛
当 725　海野　隆平
当 719　谷口　義則
　 689　泊ケ山正文
　 270　桜井　六男
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ