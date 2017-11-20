霧島市長に中重氏 新市議26人決まる
(2017/11/20 00:35)
任期満了に伴う霧島市長選・市議選は１９日投票があり、即日開票の結果、市長選は新人で元県議の中重真一氏（４０）＝無所属＝が、４期目を目指した現職の前田終止氏（７０）＝同＝を５６３差で破り、初当選した。
定数２６に３２人が立候補した市議選は現職１７人、元職１人、新人８人が当選した。党派は公明３、共産２、他は無所属。
当日有権者数は１０万２２９２人（男４万８３１６人、女５万３９７６人）。市長選の投票者総数は５万８９６４人（有効５万８３４７、無効６１７）、市議選は５万８９５７人（有効５万７９８２、無効９７２、持ち帰りその他３）。投票率はともに５７．６４％で、前回をそれぞれ４．６４ポイント、４．６３ポイント下回った。
◇霧島市長選開票結果
(19日午後10時28分、選管最終)
当 29,455 中重 真一
28,892 前田 終止
◇霧島市議選開票結果
(19日午後11時25分、選管最終)
(定数26－32、得票順)
当 5,040 山田 龍治
当 4,603 宮田 竜二
当 2,574 仮屋 国治
当 2,098 宮内 博
当 2,075 池田 綱雄
当 1,935 徳田 修和
当 1,922 厚地 覚
当 1,903 池田 守
当 1,884 有村 隆志
当 1,883 中村 正人
当 1,870 久保 史睦
当 1,848 愛甲 信雄
当 1,800 鈴木てるみ
当 1,792 木野田 誠
当 1,751 下深迫孝二
当 1,699 植山 利博
当 1,631 平原 志保
当 1,589 新橋 実
当 1,570 阿多 己清
当 1,533 松枝 正浩
当 1,530 前川原正人
当 1,523 川窪 幸治
当 1,496 蔵原 勇
当 1,398 松元 深
当 1,330 前島 広紀
当 1,328 山口 仁美
1,278 今吉 歳晴
1,243 中村 満雄
1,227 野村 和人
1,076 塩井川公子
925 塩井川幸生
624 今村 純子
(案分票の小数点以下は切り捨て)
定数２６に３２人が立候補した市議選は現職１７人、元職１人、新人８人が当選した。党派は公明３、共産２、他は無所属。
当日有権者数は１０万２２９２人（男４万８３１６人、女５万３９７６人）。市長選の投票者総数は５万８９６４人（有効５万８３４７、無効６１７）、市議選は５万８９５７人（有効５万７９８２、無効９７２、持ち帰りその他３）。投票率はともに５７．６４％で、前回をそれぞれ４．６４ポイント、４．６３ポイント下回った。
◇霧島市長選開票結果
(19日午後10時28分、選管最終)
当 29,455 中重 真一
28,892 前田 終止
◇霧島市議選開票結果
(19日午後11時25分、選管最終)
(定数26－32、得票順)
当 5,040 山田 龍治
当 4,603 宮田 竜二
当 2,574 仮屋 国治
当 2,098 宮内 博
当 2,075 池田 綱雄
当 1,935 徳田 修和
当 1,922 厚地 覚
当 1,903 池田 守
当 1,884 有村 隆志
当 1,883 中村 正人
当 1,870 久保 史睦
当 1,848 愛甲 信雄
当 1,800 鈴木てるみ
当 1,792 木野田 誠
当 1,751 下深迫孝二
当 1,699 植山 利博
当 1,631 平原 志保
当 1,589 新橋 実
当 1,570 阿多 己清
当 1,533 松枝 正浩
当 1,530 前川原正人
当 1,523 川窪 幸治
当 1,496 蔵原 勇
当 1,398 松元 深
当 1,330 前島 広紀
当 1,328 山口 仁美
1,278 今吉 歳晴
1,243 中村 満雄
1,227 野村 和人
1,076 塩井川公子
925 塩井川幸生
624 今村 純子
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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