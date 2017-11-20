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霧島市長に中重氏　新市議26人決まる

(2017/11/20 00:35)
　任期満了に伴う霧島市長選・市議選は１９日投票があり、即日開票の結果、市長選は新人で元県議の中重真一氏（４０）＝無所属＝が、４期目を目指した現職の前田終止氏（７０）＝同＝を５６３差で破り、初当選した。
　定数２６に３２人が立候補した市議選は現職１７人、元職１人、新人８人が当選した。党派は公明３、共産２、他は無所属。
　当日有権者数は１０万２２９２人（男４万８３１６人、女５万３９７６人）。市長選の投票者総数は５万８９６４人（有効５万８３４７、無効６１７）、市議選は５万８９５７人（有効５万７９８２、無効９７２、持ち帰りその他３）。投票率はともに５７．６４％で、前回をそれぞれ４．６４ポイント、４．６３ポイント下回った。

◇霧島市長選開票結果
(19日午後10時28分、選管最終)
当 29,455　中重　真一
　 28,892　前田　終止

◇霧島市議選開票結果
(19日午後11時25分、選管最終)
(定数26－32、得票順)
当 5,040　山田　龍治
当 4,603　宮田　竜二
当 2,574　仮屋　国治
当 2,098　宮内　　博
当 2,075　池田　綱雄
当 1,935　徳田　修和
当 1,922　厚地　　覚
当 1,903　池田　　守
当 1,884　有村　隆志
当 1,883　中村　正人
当 1,870　久保　史睦
当 1,848　愛甲　信雄
当 1,800　鈴木てるみ
当 1,792　木野田　誠
当 1,751　下深迫孝二
当 1,699　植山　利博
当 1,631　平原　志保
当 1,589　新橋　　実
当 1,570　阿多　己清
当 1,533　松枝　正浩
当 1,530　前川原正人
当 1,523　川窪　幸治
当 1,496　蔵原　　勇
当 1,398　松元　　深
当 1,330　前島　広紀
当 1,328　山口　仁美
　 1,278　今吉　歳晴
　 1,243　中村　満雄
　 1,227　野村　和人
　 1,076　塩井川公子
　 925　塩井川幸生
　 624　今村　純子
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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