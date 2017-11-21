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志布志の能面作家、「神舞」用の面製作　２３日、蓬原熊野神社に奉納

(2017/11/21 13:00)
神舞用の面を製作した海老原彰さん（右）と、蓬原熊野神社の坂口信二宮司＝志布志市有明
　志布志市在住の能面作家、海老原彰さん（６９）が、２３日に同市有明の蓬原熊野神社で県無形民俗文化財の「神舞」が奉納されるのに合わせ、神舞用の面を製作した。
　保存されている面に古いものが目立つことから、同神社の坂口信二宮司（６７）が、２年近く前に相談を持ちかけたのがきっかけ。「地域の伝統文化のためになれば」と海老原さんが快諾し、製作に取りかかった。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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