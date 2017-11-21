志布志の能面作家、「神舞」用の面製作　２３日、蓬原熊野神社に奉納

(2017/11/21 13:00)

神舞用の面を製作した海老原彰さん（右）と、蓬原熊野神社の坂口信二宮司＝志布志市有明

志布志市在住の能面作家、海老原彰さん（６９）が、２３日に同市有明の蓬原熊野神社で県無形民俗文化財の「神舞」が奉納されるのに合わせ、神舞用の面を製作した。保存されている面に古いものが目立つことから、同神社の坂口信二宮司（６７）が、２年近く前に相談を持ちかけたのがきっかけ。「地域の伝統文化のためになれば」と海老原さんが快諾し、製作に取りかかった。