TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 観光

火縄銃試射や景観楽しむ　種子島に国境離島モニターツアー

(2017/11/20 20:00)
歓迎の火縄銃試射を撮影するツアー参加者＝中種子町の種子島空港
　九州の国境離島を３泊４日で巡るモニターツアー「アイランドホッピング」の７６人が７、８日に種子島を訪れた。海食洞窟・千座の岩屋など自然景観や鉄砲伝来の歴史、地元ならではの食を楽しんだ。
　ツアーは国の委託事業で、内閣府が主導する「日本の国境に行こうプロジェクト」の一環。フェイスブックなど会員制交流サイト（ＳＮＳ）で島の魅力を発信してもらうとともに、旅行商品化の可能性を探ることが狙い。一般客に加えメディア関係者も参加した。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ