火縄銃試射や景観楽しむ　種子島に国境離島モニターツアー

(2017/11/20 20:00)

歓迎の火縄銃試射を撮影するツアー参加者＝中種子町の種子島空港

九州の国境離島を３泊４日で巡るモニターツアー「アイランドホッピング」の７６人が７、８日に種子島を訪れた。海食洞窟・千座の岩屋など自然景観や鉄砲伝来の歴史、地元ならではの食を楽しんだ。ツアーは国の委託事業で、内閣府が主導する「日本の国境に行こうプロジェクト」の一環。フェイスブックなど会員制交流サイト（ＳＮＳ）で島の魅力を発信してもらうとともに、旅行商品化の可能性を探ることが狙い。一般客に加えメディア関係者も参加した。