火縄銃試射や景観楽しむ 種子島に国境離島モニターツアー
(2017/11/20 20:00)
九州の国境離島を３泊４日で巡るモニターツアー「アイランドホッピング」の７６人が７、８日に種子島を訪れた。海食洞窟・千座の岩屋など自然景観や鉄砲伝来の歴史、地元ならではの食を楽しんだ。
歓迎の火縄銃試射を撮影するツアー参加者＝中種子町の種子島空港
ツアーは国の委託事業で、内閣府が主導する「日本の国境に行こうプロジェクト」の一環。フェイスブックなど会員制交流サイト（ＳＮＳ）で島の魅力を発信してもらうとともに、旅行商品化の可能性を探ることが狙い。一般客に加えメディア関係者も参加した。
（記事全文は２１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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