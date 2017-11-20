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緊迫の海知って　鹿児島大准教授が尖閣漁の動画公開

(2017/11/20 23:50)
　沖縄県尖閣諸島を漁場とする鹿児島、熊本両県の船団の操業風景を収めた動画を、鹿児島大学水産学部の佐々木貴文准教授（３８）が２０日から公開した。５年前の尖閣国有化以降、周辺を撮った映像は少ないという。「中国船の進出で緊迫する海。ここで働く人たちのことをもっと知ってほしい」と話す。
　今年１月末～２月上旬に操業した指宿漁協岩本支所所属などの５隻にデジタルカメラ８台を渡し、計約５０時間撮影した。映像では荒波の中で一本釣りをする様子のほか、周辺を監視する海上保安部の巡視船や水産庁の取締船、中国船とみられる船がレーダーに多数映る様子なども収めた。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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