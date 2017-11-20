緊迫の海知って　鹿児島大准教授が尖閣漁の動画公開

(2017/11/20 23:50)

沖縄県尖閣諸島を漁場とする鹿児島、熊本両県の船団の操業風景を収めた動画を、鹿児島大学水産学部の佐々木貴文准教授（３８）が２０日から公開した。５年前の尖閣国有化以降、周辺を撮った映像は少ないという。「中国船の進出で緊迫する海。ここで働く人たちのことをもっと知ってほしい」と話す。今年１月末～２月上旬に操業した指宿漁協岩本支所所属などの５隻にデジタルカメラ８台を渡し、計約５０時間撮影した。映像では荒波の中で一本釣りをする様子のほか、周辺を監視する海上保安部の巡視船や水産庁の取締船、中国船とみられる船がレーダーに多数映る様子なども収めた。